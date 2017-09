Iran / Export : le cabinet d’avocats Gide ouvre à Téhéran

Alors que l’engouement des entreprises françaises pour l’Iran, devenu un axe de développement stratégique pour de nombreux acteurs privés et publics, ne faiblit pas, le cabinet français d’avocats d’affaires Gide place ses pions dans ce marché prometteur où il vient d'inaugurer un bureau à Téhéran. Il devient ainsi le premier cabinet d’avocats international à obtenir une licence afin d'ouvrir une succursale et pouvoir exercer en Iran en son nom propre.

Avec cette nouvelle implantation, annoncée par voie de communiqué le 12 septembre, le cabinet parisien qui dispose déjà de 15 bureaux internationaux souhaite accompagner «plus activement » le développement d'entreprises françaises et internationales en Iran, marché convoité par les groupes français à l'instar de Renault et Total. Avec ce bureau, le cabinet qui bénéficie d'une expertise dans le domaine des contrats commerciaux et en matière d'arbitrage international, ainsi qu'en matière de réglementations relatives aux embargos et de conformité va également assister les sociétés iraniennes dans leurs opérations internationales, « tant en conseil qu’en contentieux », précise le communiqué.

L'équipe locale du bureau de Téhéran, composé d'avocats et de juristes iraniens et internationaux, est dirigée par l'avocate iranienne, Mehrnoosh Aryanpour (notre photo), associée de Gide depuis janvier 2017 et spécialisée en droit du commerce international et en droit réglementaire international. « Le marché iranien est en pleine expansion, et l’ouverture de ce bureau va nous permettre de soutenir pleinement les entreprises souhaitant s’y développer », a déclaré l'intéressée, citée dans le communiqué du cabinet.

Pour Baudouin de Moucheron, associé senior du cabinet, l’ancrage de longue date de Gide au Moyen-Orient, les relations étroites nouées avec les autorités locales, la maîtrise des différents systèmes juridiques de droit civil et common law ainsi que la connaissance des coutumes islamiques et iraniens du cabinet, représentent de solides atouts pour le développement des clients de Gide en Iran.

