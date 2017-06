Gouvernement / Commerce extérieur : J-Y. Le Drian, véritable patron, en attendant l’après-législatives

Trois semaines après la victoire d’Emmanuel Macron à la présidentielle du 7 mai, les opérateurs économiques du commerce extérieur, publics et privés, ne cachent pas leur scepticisme, voire leur inquiétude.

Alors même qu’aucun titulaire du commerce extérieur n’a encore été désigné dans le gouvernement d’Édouard Philippe, les deux décrets du 24 mai, portant sur les attributions respectives du ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, et du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian (à droite sur la photo), laissent perplexes. Notamment le dernier. En effet, c’est le même texte qu’en 2014, mot pour mot, à l’exception de l’intitulé du ministère, qui est abandonné par le successeur de Laurent Fabius, puis de Jean-Marc Ayrault (à gauche sur la photo), ministres des Affaires étrangères et du développement international (Maedi), respectivement du 16 mai 2102 au 11 février 2016 et du 11 février 2016 au 10 mai 2017. « Rien n’a changé, c’est le même décret qu’en 2014, confirme-t-on au Moci du côté du Quai d’Orsay. Il n’y a pas eu de discussion, le report du texte ayant été décidé dans la bonne entente entre les membres du gouvernement concernés et le Premier ministre »...

