Golfe / Export : ce qu’il faut savoir des grands projets et du risque politique

© F. Pargny

Malgré le contexte politique troublé, il faut être dans le Golfe, où les grands projets sont légion et les besoins toujours considérables. Ainsi, ces dernières semaines, ce sont les délégations qataries qui se sont multipliées à Paris. Une offensive de Doha, qui résulte évidement de la décision du quartet, composé de l’Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, de Bahreïn et de l’Égypte, de mettre sous embargo le Qatar, après que Riyad ait accusé ce voisin « de soutenir l’extrémisme et le terrorisme ».

« Le Qatar veut sortir de sa dépendance à la région et est à la recherche de filières d’approvisionnement, notamment en France », confiait ainsi au Moci Marc Cagnard (notre photo), directeur Business France Proche-Moyen-Orient, avant la tenue d’un « atelier d’information sur les opportunités de la zone Proche et Moyen-Orient », qu’organisait à Paris l’agence publique, le 15 novembre...

Ceci est un extrait de la Lettre confidentielle du MOCI n° 260

diffusée le 16 novembre 2017 auprès de ses abonnés

Pour lire la suite, cliquez ICI

Pour consulter gratuitement le sommaire de la dernière Lettre, cliquez ICI

Pays & marchés