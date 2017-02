France / Iran : J-M. Ayrault et le Medef ont continué leur mission, malgré les pressions américaines

On ne sent pas de tensions sur place explique-t-on au Medef. Partie en Iran le 30 janvier avec le ministre des Affaires étrangères et du développement international Jean-Marc Ayrault– lequel aura notamment co-présidé la commission mixte économique franco-iranienne (notre photo) avant son retour en France le 31 janvier – la délégation d'entreprises françaises (*), pilotée par Yves-Thibault de Silguy, vice-président de Medef International, a quitté Téhéran le 2 février, plutôt satisfaite, malgré le coup de tonnerre provoqué par le tir d'un missile balistique par les Iraniens et les réactions de l’Administration Trump...

Ceci est un extrait de la Lettre confidentielle du MOCI n° 224

diffusée le 2 février 2017 auprès de ses abonnés

Pour lire la suite, cliquez ICI

Pour consulter gratuitement le sommaire de la dernière Lettre, cliquez ICI