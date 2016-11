France / Chine : Paris veut durcir les règles antidumping européennes

Interrogé le 8 novembre à Paris sur la position de la France sur la question de l’attribution du statut d’économie de marché à la Chine, à l’occasion de sa présentation des « propositions françaises de réforme de la politique commerciale européenne » *, Matthias Fekl, le secrétaire d’État français au Commerce extérieur, à la promotion du tourisme et aux Français de l’étranger, a tenu à replacer le sujet dans le cadre de « la stratégie de réciprocité et de défense commerciales » dont l’Union européenne (UE) devrait se doter dans les années à venir, notamment en matière de règles antidumping. A cet égard, a-t-il déclaré, « la France travaille avec ses partenaires européens et la Commission européenne sur la charge de la preuve » et, en l’occurrence, « çà doit être à la Chine ... »