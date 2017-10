France / Afrique : J.B Lemoyne veut recueillir l’avis des entreprises du Cian

© D.R.

Jean-Baptiste Lemoyne (notre photo) a fait salle comble et n’a pas manqué son grand oral africain devant le Conseil des investisseurs français en Afrique (Cian), lors d’un déjeuner organisé le 16 octobre à l’Automobile Club de France à Paris. Mais le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères en charge, entre autre, du Commerce extérieur, de la coopération et de la francophonie, a laissé les participants sur leur faim sur le sujet des orientations de la nouvelle politique africaine de la France sous le quinquennat d’Emmanuel Macron...

Ceci est un extrait de la Lettre confidentielle du MOCI n° 256

diffusée le 19 octobre 2017 auprès de ses abonnés

Pour lire la suite, cliquez ICI

Pour consulter gratuitement le sommaire de la dernière Lettre, cliquez ICI

Pays & marchés