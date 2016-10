États-Unis / Extraterritorialité : P. Lellouche et K. Berger lancent un cri d’alarme contre les abus du système judiciaire américain

Trop, c'est trop ! C’est un véritable cri d’alarme que lancent cette semaine les députés Pierre Lellouche (Les Républicains) et Karine Berger (PS) dans le projet de rapport d’information qu’ils ont présenté hier 5 octobre, en fin de journée, à leurs collègues des commissions des Affaires étrangères et des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur « l’extraterritorialité de la législation américaine ».

Un sujet dont l’enjeu est « la souveraineté nationale » et nos intérêts économiques stratégiques. Principal coupable : l'écheveau de lois et le système judiciaire américains, qui opèrent comme un véritable « rouleau compresseur» international au service « des intérêts stratégiques des États-Unis », a notamment déclaré l’ancien secrétaire d’État au Commerce extérieur de François Fillon à la presse, en tant que président de cette mission à la fois trans-commission et trans-partisane, c'est-à-dire associant des élus de droite et de gauche...

