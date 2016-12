Dossier spécial Royaume-Uni / UE : retour sur l’après-Brexit

Avec 17 410 742 voix en faveur d'une sortie de l'Union européenne (UE) contre 16 141 241 voix pour rester membre de l'UE, le « leave » l’a emporté sur le « remain » le 23 juin 2016, lors du référendum organisé au Royaume-Uni sur le maintien du pays dans l'UE. Dans la foulée, le pays a aussi changé de Premier ministre, Theresa May succédant à David Cameron, démissionnaire.

Quelles relations commerciales la Grande-Bretagne pourra t-elle entretenir avec l’Union européenne (UE) et le reste du monde après le « Brexit » ? Six mois après le référendum britannique, la question continue à faire couler beaucoup d’encre tant à Londres qu’à Bruxelles et dans les autres capitales européennes.

La rédaction du Moci et de sa Lettre confidentielle a suivi de près le feuilleton de l'après « Brexit ».