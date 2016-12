Dossier spécial Iran : ce qu’il faut savoir sur

© Borna-Mir-Fotolia.com

La levée progressive des sanctions économiques et financières à l'encontre de l'Iran, suite à l'accord sur le nucléaire conclu à Vienne le 14 juillet 2015 entre l'Iran et le groupe dit du "P5+1" (États-Unis, Russie, Chine, France, Royaume-Uni et Allemagne), est entré en vigueur le 16 janvier 2016 grâce au feu vert de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Un feu vert qui a donné le coup d'envoi au processus de retour de l'Iran dans la communauté internationale et à la réouverture de ses échanges économiques et financiers avec le reste du monde.

Depuis, malgré un environnement des affaires qui demeure contraint, notamment en raison du blocage persistant des circuits bancaires, l'intérêt des entreprises françaises pour ce grand marché se confirme.

La rédaction du Moci et de sa Lettre confidentielle a suivi cette évolution. Voici les liens vers ses articles en ligne les plus lus depuis le début de l'année.

- Iran / Aéronautique : feu vert américain pour les ventes d’Airbus - Article paru sur www.lemoci.com le 23 novembre 2016

- Iran : la drôle de guerre d’UANI, le lobby anti-iranien de Mark Wallace - Lettre confidentielle n° 211 du 27 octobre 2016

- Nouveaux risques / Export : comment Bpifrance se heurte au casse-tête des sanctions sur l’Iran - Lettre confidentielle n° 209 du 13 octobre 2016

- Iran / Automobile : Renault va renforcer sa présence avec une nouvelle coentreprise - Article paru sur www.lemoci.com le 30 septembre 2016

- Iran / France : comment l’Ucaplast va coopérer avec son homologue iranien dans le secteur plastique - Lettre confidentielle n° 206 du 22 septembre 2016

- Iran / Export : un centre d’affaires français ouvre ses portes à Téhéran pour aider les PME et ETI - Lettre confidentielle n° 203 du 1er septembre 2016

Pays & marchés