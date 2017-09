Commerce international : la reprise des importations mondiales crée des opportunités à l’export

Serait-ce la conséquence de la croissance revenue un peu partout dans le monde ?

Toujours est-il que toutes les grandes nations importatrices ont accru leurs achats à l’étranger depuis le début de l'année, d’après la base de données GTA (groupe IHS). Ce qui créé un environnement favorable et dynamique pour des milliers d'exportateurs dans le monde. Une exception notable, cependant, le Royaume-Uni. La baisse de la livre et le 'Brexit' en seraient la cause.

Voici les résultats des dix premiers importateurs de la planète sur les six premiers mois de l’année (cinq mois pour les Pays-Bas, qui étaient numéro 8 en 2016)...

