Commerce extérieur / Gouvernement : le choix risqué d’une non-attribution

L’absence d’un membre du gouvernement incarnant précisément le portefeuille du Commerce extérieur continue à susciter le scepticisme de nombre d'acteurs de cet écosystème alors qu’il se confirme que les secrétaires d’Etat nommés auprès de certains ministres lors du remaniement du 21 juin pourraient ne pas avoir d’attributions précises. Le commerce extérieur sans titulaire bien identifié ? « Quelle mauvaise idée ! », s’exclame Alain Bentéjac, président des Conseillers du commerce extérieur (CCE), dans une tribune publiée le 27 juin, à trois jours de l’assemblée générale annuelle des CCE, sur le site des Echos. Car, selon lui, le domaine est « stratégique » et « la nomination d'un ministre du Commerce extérieur est pourtant nécessaire pour au moins trois raisons » : il s’agit d’une « mission à plein temps », « il faut rééquilibrer notre balance commerciale » et enfin « face au protectionnisme, la France doit être force de proposition ».

Un point de vue largement partagé dans l’écosystème au fur et à mesure que les jours passent et qu’il semble se confirmer que les secrétaires d’État nommés auprès de certains ministres sans attribution, comme Jean-Baptiste Lemoyne, auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, le resteront...