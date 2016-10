Commerce extérieur / France : le déficit commercial reste stable en août (Douanes)

Bien que ralentie, la hausse des importations s’est poursuivie en août (+1,8 %, après +2,6 % en juillet) tandis que les exportations ont redémarré « vivement » (+2,1 %, après +0,6 % en juillet), d’où un déficit inchangé à -4,25 milliards d’euros (contre -4,26 milliards en juillet), d’après les chiffres mensuels des Douanes françaises publiés ce 7 octobre. Le regain des exportations a concerné principalement le secteur des matériels de transport (automobiles et avions) et celui des biens intermédiaires. Outre l'automobile et les biens intermédiaires, la hausse des importations s’est diffusée aux produits pharmaceutiques et à ceux des industries agroalimentaires.

Les exportations repartent dans l’aéronautique et l'automobile



Dans l’industrie aéronautique et spatiale, « les exportations, observe la Douane, se réorientent favorablement ». Cette nouvelle progression, après celle de juin, « tient à l’excellent niveau des livraisons d’Airbus et des ventes d’avions d’affaires, pour un mois d’août », précise l'administration fiscale. Les livraisons de l'avionneur européen ont en effet atteint 2 milliards d’euros en août pour 24 appareils (sans aucun A380), contre 1,96 milliard d’euros pour 21 appareils (dont trois A380) en juillet.

Les importations de l'industrie ont pour leur part enregistré un repli lié à de moindres achats d’avions gros porteurs à l’Allemagne (Airbus en cours de finalisation) et d’avions d’affaires aux États-Unis. « Ce repli, nuance la douane, est toutefois très modéré en regard du bond connu en juillet pour les mêmes types d’appareils ».

Dans l’automobile, alors qu'elles étaient en repli en juillet, les ventes de produits de l’industrie automobile (véhicules, pièces et équipements) ont progressé en août à 3,9 milliards d'euros contre 3,4 milliards le mois précédent. Rappelons en effet que les exportations se sont contractées brutalement en juillet avec un repli des livraisons qui avait principalement touché les marchés de l’Union européenne (UE), en particulier l’Italie et le Royaume-Uni. « Les ventes sont fermes vers les pays de l’UE avec, notamment, des livraisons à l’Italie particulièrement élevées pour un mois d’août, après toutefois un mois de juillet très faible ». Hors UE, les exportations de l'industrie automobile on chuté vers l’Asie (Japon en particulier).

Hausse des importations de produits pharmaceutiques et agroalimentaires



Les achats automobiles ont également bondi. La progression est particulièrement notable depuis l’Allemagne, les nouveaux États membres de l'UE à savoir République tchèque, Slovaquie et Pologne et la Turquie (autobus). Les achats sont en outre fermes auprès du Japon et du Maroc.

Dans la pharmacie, les achats ont été « en vive hausse auprès de la Suisse (médicaments), de la Belgique (vaccins) et de l’Allemagne (produits sanguins et médicaments) ».

Les ventes demeurent de leur côté en légère hausse. Un pic des livraisons à la Suisse, lié à un transfert de stock entre filiales d’un laboratoire, et de bonnes performances vers le Proche et Moyen-Orient ont compensé en effet un reflux des expéditions en Italie et la moins bonne orientation des ventes aux États-Unis et à la Chine.

En conséquence de cette « poussée ponctuelle des importations », l’excédent pharmaceutique « est presque totalement effacé ».

Les approvisionnements de produits des industries agroalimentaires ont été soutenus en août auprès de l’UE – avec notamment des achats de tabac aux Pays-Bas et à l'Allemagne, de boissons alcoolisées au Royaume-Uni, d’huiles végétales aux Pays-Bas et à la Belgique, de chocolat à la Belgique et de café outre-Rhin. Les importations notamment de tourteaux sont également très fermes depuis le Mercosur. En revanche, les achats d'huiles végétales à l'Ukraine sont retombés.

Au total, le déficit cumulé des douze derniers mois atteint -48,4 milliards d’euros, contre -45,7 milliards pour l’année 2015.

Venice Affre

