Colombie / France : Bogotá profite de l’Année croisée pour exporter en Europe

© F. Pargny

Colombia is back ! Dans un contexte post-conflit, après la ratification de l’accord de paix avec la guérilla des Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc) le 30 novembre 2016, Bogotá veut redorer son image auprès des milieux d’affaires internationaux. Une offensive qui passe par la France, « premier investisseur étranger en terme d’emploi chez nous avec 200 000 personnes », précisait, le 25 octobre, au Moci Felipe Jaramillo (notre photo), président de ProColombia, l’organisme de promotion des exportations, des investissements et du tourisme dépendant du ministère du Commerce, de l’industrie et du tourisme, à l’occasion de la convention d’affaires France-Colombie à Paris.

Cette manifestation, qui se tenait aussi le 26 octobre, réunissait 300 entreprises, dont 150 exportateurs colombiens et 150 acheteurs européens, en majorité français*, et un petit nombre d’Asie...

