Colombie / Bogotá: le « retour » de la capitale colombienne

Longtemps handicapée par une image confuse, une promotion défaillante et la concurrence des autres villes du pays (Medellín en particulier), la capitale colombienne revient en force comme lieu d’attraction des investissements étrangers dans un contexte de réduction drastique de l’insécurité. « Nous avons mis en place une stratégie de « spécialisation intelligente » avec quatre priorités sectorielles: les services aux entreprises, les activités de la connaissance, l’industrie de la création et les sciences de la vie », indique à La Lettre confidentielle du Moci Juan Carlos Jimenez, directeur de la promotion des investissements d’Invest in Bogota, l’agence de promotion placée sous la tutelle de la municipalité et de la chambre de commerce de Bogotá...

