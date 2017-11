Chine / Routes de la Soie : comment Pékin renforce son influence en Europe centrale et orientale

© Ramcreativ-Fotolia.com

Alors que l’ombre de la Russie n’a cessé de planer sur le cinquième sommet du Partenariat oriental, organisé le 24 novembre à Bruxelles, la Chine était le pays invité vedette d’un autre forum, organisé trois jours plus tard à Budapest, en Hongrie. Réunissant les mêmes pays d’Europe centrale et orientale, membres ou pas de l’Union européenne (UE), ce forum commercial, au format « 16+1 »*, démontre l’influence grandissante de Pékin dans cette région à l’est de la vieille Europe, et renseigne sur la manière dont la Chine contourne les obstacles qui se dressent sur sa route.

Car depuis des années, la Chine y a massivement investi dans les infrastructures afin d’accélérer la mise en place de sa nouvelle route de la soie (Initiative ‘One belt, One road’ ou OBOR), qui vise notamment à faciliter l’accès de ses exportations à l’Europe...

Pays & marchés