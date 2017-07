Douanes / Réglementations : le ‘Brexit’, futur casse-tête pour les administrations et les opérateurs

Les négociations du ‘Brexit’ viennent à peine de commencer entre Londres et Bruxelles, mais le sujet préoccupe depuis des mois tout autant les opérateurs économiques que les administrations douanières des Vingt-huit, d’un côté les UK Customs, et de l’autre les 27 administrations douanières des États membres de l'Union européenne (UE). Car les aspects douaniers, bien que politiquement moins sensibles et médiatisés que la question de la circulation des personnes ou le sort des résidents de chaque bloc, sont loin d’être négligeables, mais n’ont pas encore été abordés au plan technique. Ce qui laisse planer beaucoup d’incertitudes sur les perspectives des échanges commerciaux entre les deux rives de la Manche, comme a pu le constater le Moci lors d’une conférence organisée par le club Odasce* pour ses membres sur les dossiers douaniers européens d’actualité...

