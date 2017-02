Asie / France : Pierre Gattaz conduit sa première délégation en Asean avec 30 entreprises

(Cet article de la Lettre confidentielle a fait l’objet d’une actualisation, le 16 février, après la présentation par Pierre Gattaz de la mission Asean qu’il conduit en Indonésie, en Malaisie et à Singapour)

L’Indonésie, les 20 et 21 février, la Malaisie, le 22 et le 23 février, et Singapour, le 24 février, accueilleront la prochaine mission du Medef en Asie, conduite par son président Pierre Gattaz (notre photo, avec Arnaud Vaissié, président du club d’affaires franco-singapourien de Medef International). Il était temps, car le Mouvement des entreprises de France (Medef) n’avait pas organisé de missions d’entreprises depuis plusieurs années dans l’Asean (Association des nations de l'Asie du Sud-est), région du monde particulièrement dynamique.

De source sûre, ce voyage coïnciderait avec un déplacement de François Hollande en Asie, les 28 et 29 mars. Le président de la République serait précédé de Jean-Marc Ayrault, le patron du ministère des Affaires étrangères et du développement international (Maedi). Le secrétaire d’État aux Transports, Alain Vidalies, avait un temps été annoncé, mais, d’après nos informations, Paris aurait renoncé à ce déplacement préparatoire...