Algérie / Export : la France peine à exporter plus, mais investit fort

© tashatuvango-Fotolia.com

L’Algérie miroir du mal français du commerce extérieur ? Comment comprendre que la France, dont la présence est historique en Algérie, voit ses positions commerciales chaque année grignotées par la Chine, l’Italie, l’Allemagne, voire l’Espagne ? En effet, on peut être surpris, car, dans ce pays de commerce courant, les PME françaises sont très actives. En outre, les entreprises algériennes ont tendance à se tourner naturellement vers leurs partenaires français.

L’Algérie, aurait-elle changé ? « Pas du tout, s’insurge Jean-François Pinel, qui préside la Chambre de commerce et d’industrie algéro-française (CCIAF). Notre problème, c’est l’offre. La France devient un pays de services et, en Algérie, les sociétés ne trouvant pas en France de fabricants de biens d’équipement, se tournent vers l’Italie et l’Allemagne ». Pour le président de la compagnie consulaire, le mal français, c'est le manque de diversification de l'offre française...

