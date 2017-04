Afrique / Monnaie : la situation de la Cemac préoccupe la zone Franc

Alors que des rumeurs de dévaluation du Franc CFA persistent, la situation financière des pays de la Cemac (Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale) et les programmes d’ajustement en négociation avec le Fonds monétaire international (FMI) constituent l’un des gros dossiers au menu de la prochaine réunion des ministres des Finances de la zone Franc, qui se tient le 14 avril à Abidjan. « Il s’agit notamment de faire le bilan de la mise en œuvre des mesures annoncées par les États membres lors du sommet de la Cemac du 23 décembre à Yaoundé », confirme-t-on à Bercy. Le ministre français de l'Économie et des finances, Michel Sapin, doit participer à cette réunion avant d’effectuer une tournée africaine qui le conduira aussi au Ghana, Bénin, Sénégal et Mauritanie avant de s’envoler à Washington pour les réunions de printemps de la communauté financière internationale...

