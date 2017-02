Afrique / Medef International : le Comité Afrique « monte en puissance »

Même si Philippe Gautier, directeur général, et Patrice Fonlladosa (à droite sur la photo), président du Comité Afrique de Medef International, réfutent l’expression, il y a une « montée en puissance » du Comité Afrique au sein du Medef. Et ce, pour des raisons objectives et de façon mécanique, puisque cette structure dédiée au départ à l’Afrique subsaharienne jusqu’au passage de témoin entre Patrick Lucas et Patrice Fonlladosa en juillet 2016 a absorbé les différences Conseils sur l’Afrique du Nord au sein de Medef International.

Du coup, de nouvelles sociétés se sont ajoutées aux 2 000 qui étaient membres du Comité Afrique – « elles étaient 1 500 au sein des Conseils Afrique du Nord, mais une simple addition n’est pas possible, dans la mesure où une grande partie participait à plusieurs structures », a tenu à relativiser Philippe Gautier, lors d’un petit déjeuner de presse, organisé le 27 janvier...