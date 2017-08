Dossier spécial JEFTA : le point sur l’accord de libre-échange UE-Japon

L'Union européenne (UE) et le Japon sont parvenus le 6 juillet à un accord de principe sur les éléments essentiels d'un accord de partenariat économique. Pour l'UE et ses États membres, l'accord de partenariat économique JEFTA (Japan-EU Free Trade Agreement) supprimera la grande majorité des droits payés par les entreprises européennes, qui s'élèvent annuellement à 1 milliard d'euros, il ouvrira le marché japonais aux principales exportations agricoles de l'UE et augmentera les débouchés dans toute une série de domaines.

L'accord de partenariat économique augmentera entre autres les exportations de l'UE et ouvrira de nouvelles perspectives pour les entreprises européennes, quelle que soit leur taille, ainsi que pour leurs salariés et pour les consommateurs. Il fixe également les normes les plus rigoureuses en matière de droit du travail, de sécurité, d'environnement et de protection des consommateurs, préserve pleinement les services publics et contient un chapitre spécifique sur le développement durable. Il complète et renforce également les normes strictes de protection des données à caractère personnel que l'UE et le Japon ont récemment inscrites dans leur législation.

La Lettre confidentielle du Moci revient sur les étapes qui ont précédé cet accord de libre-échange moins médiatisé que le projet de partenariat transatlantique "TTIP" et l'accord de libre-échange UE/Canada, "CETA".

