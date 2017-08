Dossier spécial Brexit : du référendum britannique au début des négociations avec l’UE

© 7razer-Fotolia.com

Le 23 juin 2016, les Britanniques votaient, lors d'un référendum sur le maintien ou non de leur pays dans l'Union européenne (UE), à 51,9 % en faveur de la sortie de l'UE. Un an après, les négociations entre Londres et Bruxelles pour fixer les conditions de départ de l'UE ont démarré. Le 29 mars, le gouvernement de Theresa May, la Première ministre britannique, a activé l'article 50 du traité de Lisbonne, enclenchant officiellement le processus de divorce.

La Lettre confidentielle du Moci a suivi de près le calendrier des négociations de l'après-Brexit.

- Brexit / Royaume-Uni-UE : les industriels des deux blocs réclament une période de transition - article paru dans la Lettre confidentielle (LC) n° 248 du 20/07/2017



- Douanes / Réglementations : le ‘Brexit’, futur casse-tête pour les administrations et les opérateurs - article paru dans la LC n° 246 du 6/07/2017

- UE / Finances : G. Oettinger s’attaque au casse-tête du budget ‘post-Brexit’ - LC n° 246 du 06/07/2017

- Royaume-Uni / Attractivité : l’investissement risque d’être la première victime du Brexit, selon Coface - article paru dans la LC n° 242 du 08/06/2017

- UE / Royaume-Uni : les Européens prêts pour démarrer la saga du ‘Brexit’ - LC n° 240 du 25/05/2017

- UE / Royaume-Uni : les Européens font bloc pour cadrer les négociations sur le ‘Brexit’ - LC n° 237 du 04/05/2017

- UE / Royaume-Uni : l’industrie automobile dans l’incertitude face au ‘Brexit’ - LC n° 237 du 04/05/2017

- UE / Royaume-Uni : face au « hard Brexit » de T. May, les Européens durcissent leur ligne - LC n° 236 du 27/04/2017

- UE / Royaume-Uni : le ‘Brexit’ véritable casse-tête pour les lobbyistes professionnels - LC n° 235 du 20 avril 2017

- Royaume-Uni / UE : l’addition du « Brexit » risque d’être « salée » pour Londres - LC n° 228 du 02/03/2017

- Royaume-Uni / Brexit : les Européens unis doivent être fermes avec Londres, selon M. Fekl - LC n° 225 du 09/02/2017

- Royaume-Uni / UE : Londres joue la carte du « hard Brexit », Bruxelles celle du « no comment » - LC n° 222 du 19/01/2017



