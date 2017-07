Numéro spécial : Villes de France à l’international (Le Moci)

Le Moci a publié le 30 mars 2017 un numéro spécial « Villes de France à l'international ». Extrait...

Elles sont la France éternelle, elles sont la France de demain. Les villes sont bel et bien l’âme de la France. Elles racontent le mieux la France d’hier et d’aujourd’hui : son histoire, sa culture, son économie, ses innovations.

Surtout, elles sont les moteurs de la croissance du territoire et de son attractivité dans le monde. Car c’est dans les villes que le cœur de la France bat à l’international, d’où l’utilité de ce guide.

Partout dans le monde les villes sont des épicentres de croissance industrielle, d’expression culturelle et d’innovation. En France, les villes sont les pilotes dans le développement et l'aménagement économique, social et culturel du territoire. Les compétences qu’elles exercent sont multiples, de la création de richesse, à l’aménagement du territoire jusqu’à la gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou encore aéroportuaire.

Cette première livraison du numéro spécial « Villes de France à l’international » que Le Moci consacrera chaque année aux meilleures représentantes de notre pays met à l’honneur 7 villes qui font partie de l’ADN tricolore et qui rayonnement hors de nos frontières grâce à leur dynamisme culturel et économique. Qu’y-a-t-il de commun entre Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), Charleville-Mézières (Ardennes), Chartres (Eure-et-Loir), Le Mans (Sarthe), Lyon (Rhône), Marseille (Bouches-du-Rhône) et Rouen (Normandie) ? Réponse : une certaine idée du rayonnement de la France et de son aptitude à relever les défis du 3ème Millénaire.

