Commerce extérieur / France : le déficit se creuse en septembre (Douanes)

Après leur bonne orientation pendant l'été, la tendance des exportations françaises s’est inversée en septembre. Les exportations ont diminué de 2,2 % à 37,12 milliards d'euros, après une hausse de 1,9 % en août (voir notre article), tandis que les importations ont ralenti (-0,6 %, après +1,8 % en août) s'élevant à 41,89 milliards d'euros. Dans ce contexte, le déficit de la balance commerciale s’est creusé de 600 millions d’euros pour atteindre -4,76 milliards d’euros en septembre, d’après les chiffres mensuels des Douanes françaises publiés ce 8 novembre.

Reflux des ventes d’automobiles et des exportations de produits chimiques, pharmaceutiques et agricoles

Dans l’industrie automobile, les exportations de véhicules, après un pic en août, ont notamment baissé vers les marchés de l’Union européenne (UE), comme l’était la poussée d’août.

Dans le secteur pharmaceutique, les ventes sont en repli, après un pic des livraisons à la Suisse en août (transfert de stock d’un laboratoire). Cependant les ventes sont très bien orientées vers l’UE (Pologne, Italie et Belgique) compensant la faiblesse des livraisons au Royaume-Uni et aux Pays-Bas.

Après deux mois à très haut niveau, les exportations de produits chimiques « pâtissent essentiellement d’une retombée des livraisons au Royaume-Uni (chimie organique, éléments radioactifs) », soulignent les Douanes. Les ventes sont également en retrait vers l’Allemagne et le Brésil. A l'inverse, celles-ci ont enregistré une forte poussée vers les États-Unis (chimie du plastique) et demeurent élevées vers l’Asie.

S'agissant des produits agricoles, la baisse des livraisons se concentre sur les céréales et sur les graines oléagineuses vers l’UE (Allemagne, Belgique, Roumanie et Pologne). Les livraisons de blé ont elles diminué à destination de l’Afrique (Côte d’Ivoire et Algérie) et, renseignent les Douanes, « s’interrompent vers l’Asie (Chine et Vietnam) ». Enfin, à moindre niveau, les livraisons de pois jaunes à l’Inde restent modérées après avoir atteint un pic en août.

Construction aéronautique : les exportations se maintiennent à haut niveau

Dans l’aéronautique, les exportations sont restées stables « en dépit d’une performance accentuée pour les livraisons définitives d’Airbus », constatent les Douanes. En effet, cette poussée est neutralisée par un recul des envois d’appareils en cours de finalisation en Allemagne (expéditions particulièrement faibles comparées à celles des mois de septembre des années antérieures). En septembre, les livraisons d’Airbus ont atteint 2,57 milliards d’euros pour 31 appareils (dont 2 A380) contre 2 milliards d’euros pour 24 appareils (sans aucun A380) en août.

Les importations ont elles progressé « nettement du fait, d’une part, d’une reprise des introductions aéronautiques depuis l’Allemagne (Airbus en cours de finalisation) et, d’autre part, en raison d’une poussée des achats de turboréacteurs », précisent les Douanes.

Au total, le déficit cumulé des douze derniers mois atteint -48,7 milliards d’euros, contre -45,4 milliards pour l’année 2015.

