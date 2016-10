UE / Russie : Moscou échappe à de nouvelles sanctions grâce au lobbying italien

© jorisvo - Fotolia.com.jpg

« L’UE est condamnée à l’immobilisme », se félicite-t-on dans les cercles eurosceptiques. Si le constat est amer –et résolument simpliste–, il est hélas difficile à contredire aux vues des maigres avancées réalisées à l’issue du dernier sommet des chefs d’État et de gouvernement, à Bruxelles les 20 et 21 octobre. Divisés sur les réponses à apporter à la crise migratoire, incapables de garantir la ratification du CETA*, les 28 ont aussi échoué à parler d’une seule voix sur le dossier syrien et sur l’attitude à adopter face à la Russie !

La veille de la réunion, Paris, Berlin et Londres étaient pourtant parvenus à modifier le projet de conclusions en brandissant la menace de nouvelles sanctions à l’encontre des « personnalités et entités soupçonnées de soutenir le régime de Damas »...

Ceci est un extrait de la Lettre confidentielle du MOCI n° 211

diffusée le 27 octobre 2016 auprès de ses abonnés

Pour lire la suite cliquez ICI

Pour consulter gratuitement le sommaire de la dernière Lettre, cliquez ICI

Pays & marchés