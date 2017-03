Paiement / Zone euro : préparez-vous au nouveau billet de 50 euros !

© Banque de France

Dévoilé ce 6 mars par la Banque de France, le nouveau billet de 50 euros (notre photo), billet le plus utilisé dans la zone euro, sera mis en circulation sur l’ensemble de l'Hexagone le 4 avril prochain. Ce lancement interviendra simultanément dans l’ensemble de la zone euro.

En France, un billet retiré sur cinq auprès des banques par le public est un billet de 50 euros.

Après les billets de 5 euros, 10 euros et 20 euros, émis respectivement en 2013, 2014 et 2015, le billet de 50 euros, quatrième de la série « Europe », comporte tous les derniers signes de sécurité, tel que le nombre émeraude, élément visible instantanément, dont la couleur produit un effet de lumière lorsque le billet est incliné. Tout comme le billet de 20 euros, le nouveau billet de 50 euros comporte une innovation capitale en termes de sécurité : la « fenêtre portrait », intégrée dans l’hologramme, faisant apparaître en transparence le portrait de la princesse Europe, personnage de la mythologie grecque.

En amont du lancement, la Banque de France a mené de multiples actions de sensibilisation et a formé des milliers de professionnels à l’authentification du nouveau billet.

La Banque centrale européenne (BCE) avait annoncé le 27 janvier dernier le retrait de 353 000 faux billets en euros de la circulation au second semestre 2016, soit un chiffre en légère hausse par rapport au premier semestre 2016. Environ 80 % de ces billets contrefaits étaient des coupures de 20 et 50 euros.

Tous les billets en euros peuvent être vérifiés à l’aide de la méthode consistant à « toucher, regarder, incliner ». Les billets en euros demeurent un moyen de paiement fiable et sûr.

Pour en savoir plus :

http://www.nouveaux-billets-euro.eu/

Finance & assurance