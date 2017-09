Paiement mobile / Afrique : Société Générale lance Yup, son porte-monnaie électronique

© D.R.

Pour permettre aux populations d'Afrique non bancarisées ou ayant un accès restreint à l’offre bancaire, d’accéder à une gamme de services transactionnels et financiers, la banque Société Générale a créé la solution Yup, un portefeuille digital pour réaliser des transactions du quotidien à l'aide d'un téléphone portable.

Avec cette nouvelle application, la banque espère fournir un outil transactionnel simple et accessible au plus grand nombre visant à répondre aux besoins des habitants des 18 pays* dans lesquels la banque est présente, qu'ils soient particuliers ou entreprises, clients du groupe ou d'une autre banque, ou même sans compte bancaire.

Une nouvelle alternative à la banque traditionnelle en Afrique

Les actions rendues possibles par Yup depuis un téléphone portable ou un smartphone, quel que soit l'opérateur téléphonique, sont multiples : retraits, dépôts et transferts d'argent, paiement de factures, achats de crédits téléphoniques, règlements de commerçants.

Pour déployer ce service, le groupe bancaire français s’est appuyé sur un réseau d’agents tiers avec lesquels il a noué des partenariats pour y installer des terminaux adaptés (notre photo) : stations-services, bureaux de poste, commerces de distribution en sont désormais équipés et office "d'agences Yup".

Outre les particuliers, la banque cible les clients corporate qui ont des besoins spécifiques pour payer leurs fournisseurs, verser des salaires de manière sécurisée à des collaborateurs dispersés dans des zones urbaines et des zones non urbaines, ou encore sécuriser les flux de paiement. L'application, renseigne la banque dans un communiqué, « s’enrichira rapidement avec des services financiers comme les avances sur salaires, le crédit, les produits d’épargne et les transferts internationaux ».

Ouvrir 1 million de comptes Yup d’ici à 2020

Société Générale a pour ambition d’activer 1 million de comptes de paiement-mobile Yup d’ici à trois ans et de recruter sur cette même période 8 000 agents qui serviront les clients.

Pour l'heure, le service est déjà opérationnel en Côte d’Ivoire et au Sénégal, deux pays historiques pour la Société Générale, qui y a construit un réseau de 600 agents et où plus de 30 000 comptes Yup ont été activés . La solution sera déployée progressivement dans d'autres pays avec des lancements prévus au Ghana et au Cameroun d’ici à la fin de l’année, puis courant 2018 au Burkina Faso, en Guinée équatoriale et au Togo. À terme, la banque a pour ambition de déployer Yup dans les 18 pays du continent où elle est présente.

Venice Affre

*Afrique du Sud, Algérie, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Tchad, Congo, Guinée équatoriale, Ghana, Guinée, Côte d'Ivoire, Madagascar, Maroc, Mauritanie, Mozambique, Sénégal, Togo, Tunisie.

Pour prolonger :

Forum Afrique Moci / CIAN 2017 : les secteurs prioritaires pour accélérer la transformation industrielle du continent

Finance & assurance