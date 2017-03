France / Iran : rétablissement imminent d’un canal de financement export

Enfin une solution française de financement des transactions commerciales avec l’Iran sur le point d’émerger ? « Il y a encore quelques étapes de gouvernance à passer et ensuite on sera en mesure d’annoncer quelque chose ». Malgré l’intérêt évident qu’un tel projet suscite auprès des milieux d’affaires français, venus en masse assister à la troisième édition du séminaire Bercy financements exports au ministère de l’Economie et des finances, Nicolas Dufourcq, le directeur général de Bpifrance et président de sa nouvelle filiale Bpifrance Assurance export, n’a pas voulu en dire plus ce matin du 3 mars, lors de cette grand-messe du crédit export tricolore, sur les mécanismes qui pourraient être mis en place par la France pour palier le refus des grandes banques commerciales de financer les exportations sur ce pays par crainte de déroger aux règles de conformité américaines.

Mais cette annonce a fait souffler un petit vent d'optimisme parmi les nombreuses entreprises françaises qui prospectent l'Iran ou sont en attente d'une solution de financement sûre pour concrétiser des contrats. Car le dossier est brûlant puisque selon nos informations...