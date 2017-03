Financements export : Bercy envoie un signal positif en s’engageant à réduire les délais

Bercy a reçu 5 sur 5 le message des entreprises exportatrices en faveur d’une offre publique de soutien à l’exportation davantage orientée sur la satisfaction des clients, une demande encore réitérée dernièrement par les Conseillers du commerce extérieur (CCE) et le Medef dans une lettre commune*. Après le transfert réussi, début 2017, de la gestion des garanties publiques de Coface à Bpifrance, point d’orgue d’un train de réformes engagé en 2012 pour « rendre l’offre de soutien plus simple et plus complète », pour reprendre l’expression de Thomas Courbe, directeur général adjoint du Trésor, place donc à l’amélioration de la performance opérationnelle du dispositif. Avec plusieurs nouvelles annonces lors du séminaire Bercy financements export du 3 mars...

Ceci est un extrait de la Lettre confidentielle du MOCI n° 229

diffusée le 7 mars 2017 auprès de ses abonnés

Pour lire la suite, cliquez ICI

Pour consulter gratuitement le sommaire de la dernière Lettre, cliquez ICI