Finance / Affacturage : BNP Paribas meilleur Factor Export Import 2017

Cocorico ! C’est la société d’affacturage française BNP Paribas Factor qui a remporté cette année le 1er prix du meilleur factor export import dans le cadre des 'Awards for Excellence', un palmarès organisé par Factors Chain International (FCI), l’une des deux principales chaînes de sociétés d’affacturage –en anglais factor- au plan mondial avec International Factor Group. La cérémonie s’est déroulée à Lima, au Pérou, le 13 juin dernier, en marge de la rencontre annuelle de l’ensemble des sociétés d’affacturage mondiales.

Filiale à 100% de BNP Paribas, BNP Paribas Factor est un acteur majeur sur le marché français de l’affacturage : le chiffre d’affaires affacturé par ses soins en 2016 a atteint 47,8 milliards d’euros, domestique et export confondu, en hausse de 10 %. L’Affacturage export, dont elle fait la promotion sur son site, consiste à financer des créances en euros ou en devises nées de ventes à l’exportation, est « un levier de croissance pour les entreprises de toutes tailles à l’international » souligne la société dans un communiqué. Outre le financement des factures déjà émises, l’offre comprend la possibilité de déléguer la gestion du poste clients export à la société d’affacturage et la confidentialité, qui permet à l’entreprise de conserver la maîtrise de ses relances.

« Quand la question de l’international s’est posée, nous avons vu qu’avec notre factor nous avions la même philosophie, c’est-à-dire ne pas faire de distinguo de qualité de créance entre des clients français et européens » explique Etienne Guyot, directeur administratif et financier de la société Cylande, client de BNP Factor, cité par le communiqué. Pour Bozana Douriez, directrice générale de BNP Paribas Factor, «l’affacturage export permet de sécuriser les risques financiers liés aux opérations internationales ». Ainsi, poursuit-elle, «nous assurons le financement, le recouvrement des factures et nous leur apportons la connaissance de leurs propres clients locaux... »

Les correspondants de BNP Paribas Factor à l’étranger sont des confrères membres de FCI, une sorte alliance entre sociétés d’affacturage dont la couverture s’étend sur 89 pays.

