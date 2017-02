Afrique / Investissement : le FFA veut convaincre les PME françaises en quête d’une stratégie africaine

On en sait un peu plus sur le premier Fonds franco-africain cross border (transfrontalier), le FFA 1, lancé lors du dernier Sommet Afrique-France de Bamako*, après la présentation d’Africinvest, société qui gérera ce fonds d'investissement doté de 77 millions d’euros, organisée le 30 janvier par Bpifrance dans les locaux de son « Hub » à Paris. Son modèle, c’est le fonds franco-chinois que gère Cathay Capital, société de gestion biculturelle franco-chinoise qui, depuis son lancement en 2011 par la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et la China Development Bank, a fait cinq levées de fonds et investi 1 milliard d’euros dans des PME françaises voulant se développer en Chine et inversement, dans des PME chinoises voulant prendre pied en France**...

