Vins / Export : les exportations françaises progressent au premier semestre (FEVS)

Sur les six premiers mois de l’année, les exportations françaises de vins et spiritueux ont enregistré une légère embellie, progressant en valeur de 1 % par rapport au premier semestre 2015 à 5,3 milliards d’euros, dont 3,5 milliards pour les vins (+0,2 %) et 1,8 milliard pour les spiritueux (+4 %), d'après les chiffres pour le premier semestre 2016 publiés le 14 septembre par la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux (Fevs) de France.

Portés notamment par les ventes de champagne, dont les livraisons ont augmenté de 5 % en volume et de 4 % en valeur, et dans une moindre mesure par les vins mousseux à appellation d’origine protégée, les vins mousseux ont poursuivi leur progression tant en volume qu’en valeur (+ 2 % et + 4 % par rapport au premier semestre 2015) à 1,1 milliard d’euros.

Les exportations de vins tranquilles ont pour leur part reculé aussi bien en valeur (-2 % à 2,4 milliards d'euros) qu'en volume (-3 %), pâtissant toujours d’un manque de disponibilités.

En ce qui concerne les livraisons de spiritueux, elles ont poursuivi leur croissance au premier semestre avec 23,3 millions de caisses exportées, soit une hausse de 3 % en volume par rapport à la même période de 2015. Cette progression s’appuie notamment sur les performances du cognac (+5 % respectivement en volume et en valeur) et de la vodka (+6 % en volume et +4 % en valeur), tandis que les liqueurs renforcent leur position (+1 % en valeur).

Dynamisme des États-Unis, morosité du marché européen

Par destination, les exportations de vins et spiritueux vers l’Amérique du Nord ont poursuivi leur « rythme de croissance soutenu » au premier semestre 2016. Les livraisons ont été tirées par les performances des livraisons aux États-Unis, marché qui enregistre une hausse en volume de + 9 % et en valeur de + 10 % à 1,3 milliard d’euros.

Après un rebond en 2015, les exportations à destination de la zone Chine/Hong Kong/Singapour se sont consolidées à 960 millions d’euros (+ 0,5 %), grâce notamment aux vins (+ 5 % en valeur). Sur l’ensemble de l’Asie, le chiffre d’affaires des vins et spiritueux français se stabilise à 1,3 milliard d’euros.

Les expéditions de vins et spiritueux français vers l’Union européenne (UE) sont en léger retrait (-2 % en valeur) dans un climat économique toujours morose, en dépit de bonnes performances en Italie ou dans les pays baltes. Le marché russe continue quant à lui de souffrir du contexte économique.

« Les performances réalisées par les exportateurs de vins et spiritueux au premier semestre 2016 démontrent l’importance croissante des marchés hors Union européenne pour le développement de notre secteur et le maintien d’une filière forte sur le territoire français, estime Christophe Navarre, président de la Fevs, cité dans un communiqué. La compétitivité de nos entreprises passe par la poursuite de l’ouverture des marchés du grand export et le démantèlement des barrières au commerce dans des pays aussi différents que les États-Unis, le Canada, le Vietnam ou la Chine ».

Venice Affre

