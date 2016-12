Turquie / Infrastructures routières : Egis inaugure un tunnel routier sous le Bosphore

Après environ six ans de construction, le tunnel duplex Eurasia au Sud d’Istanbul, exploité par la société d'ingénierie française Egis, reliant les deux rives du détroit du Bosphore a été inauguré le 20 décembre (notre photo).

Ce chantier « pharaonique », dont le premier coup de pioche a été lancé le 26 février 2011, conduit depuis près de quatre ans par les équipes d’Egis, chargées de l’exploitation du tunnel, permet aux voitures de traverser le détroit du Bosphore. Le tunnel autoroutier Eurasia (« Avrasya » en turc) va permettre aux véhicules légers de traverser le Bosphore au sud de la ville, reliant ainsi Kazlıçeşme en Europe à Göztepe en Asie, « en seulement 15 minutes, alors qu’il faut compter plus d’une heure et demie aujourd’hui en empruntant les 2 ponts existants », précise le groupe d'ingénierie français dans un communiqué.

Cette liaison autoroutière d’environ 15 kilomètres, dont l'accès n’est pas autorisé aux bus et aux camions, comporte une section sous tunnel, longue de 5,4 kilomètres, passant à plus de 100 mètres sous le niveau de la mer de Marmara.

En décembre 2012, le consortium turco/sud-coréen ATAS-Avrasya Tunnel A.S, concessionnaire du projet, avait sélectionné Egis Tünel Işletmeçiliği, filiale d’Egis, pour être son futur exploitant. Dès 2013, les équipes d’Egis ont contribué très étroitement avec leur client aux études de la future exploitation du projet du tunnel Eurasia.

Outre ce projet, Egis exploite également en Turquie avec sa filiale Gebze Izmir İşletme ve Bakım (GIIB) la liaison autoroutière de 421 km de la ville de Gebze au nord-ouest du pays sur la rive nord de la mer de Marmara, à Izmir, le deuxième plus grand port de Turquie, incluant le pont Osman Gazi, dont la première section été inaugurée en 2015.

Egis est également l’exploitant du projet « North Marmara Motorway » et 3ème pont sur le Bosphore à travers sa filiale IC Egis (ICE). Le projet inauguré le 26 août dernier constitue une grande rocade de plus de 100 kilomètres au nord de la ville et constitue un passage obligé pour les poids lourds au nord d’Istanbul afin de désengorger la métropole Stambouliote.

Enfin, Egis développe le Plan National de Transport - Turquie 2023, couvrant l'ensemble des modes de transport fret et voyageurs pour 2023, date anniversaire du centenaire de la République de Turquie.

V. A.

