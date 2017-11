Transport / Commerce : Gefco réceptionne son premier train sur la Route de la soiee

Après avoir parcouru 11 000 kilomètres, soit la distance qui sépare l'Asie de l'Europe, le train chargé de conteneurs du prestataire logistique russo-français Gefco, spécialiste européen de la logistique automobile, est arrivé le 22 novembre (notre photo) au terminal de Dourges (Pas-de-Calais) en ayant emprunté la Route de la soie. Une première.

Wuhan-Dourges en moins de trois semaines

Le train Gefco qui transportait des conteneurs de 40 pieds pour le compte de son client PSA a quitté Wuhan (province du Hubei) le 3 novembre et s'est dirigé vers le Kazakhstan, la Russie et la Biélorussie. Le convoi ferroviaire a ensuite continué son parcours jusqu'en Pologne et en Allemagne, avant d'arriver à destination au terme d'un voyage de près de trois semaines, au rythme moyen de 600 km par jour. Après dédouanement, la cargaison a été immédiatement expédiée vers l'entreprise Française de Mécanique, filiale de PSA spécialisée dans la production en grande série de moteurs pour l'automobile, située à Douvrin dans le Nord de la France.

En collaboration avec les équipes Gefco Forwarding basées à Shanghai, Moscou et Paris, la société de logistique industrielle, dont est actionnaire le groupe de logistique russe RZD Logistics, a géré et coordonné ce projet avec ses partenaires ferroviaires établis dans les sept pays traversé par le train.

Dans le cadre de l'initiative « One-Belt-One-Road », lancée par le gouvernement chinois pour tirer profit de la nouvelle Route de la soie qui relie la Chine à l'Europe, la Chine investit massivement dans le développement et la promotion du transport ferroviaire entre l'Asie et l'Europe. Une aubaine pour le logisticien européen qui continue pour sa part de développer ses services ferroviaires pour répondre aux attentes de ses clients et soutenir le développement de leurs activités entre l'Asie et l'Europe.

Gefco organise des expéditions par voie ferroviaire entre l'Asie et l'Europe depuis plus de quatre ans. « Le groupe soutient la croissance du commerce entre les deux continents, mais aussi l'essor des livraisons de conteneurs par voie ferroviaire », a déclaré Anthony Gunn, vice-président exécutif de Gefco Freight Forwarding, cité dans un communiqué.

Venice Affre

