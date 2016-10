Royaume Uni / Santé : Thuasne acquiert le britannique Orthotic Composites

La chute de la livre sterling, une des conséquences de l'incertitude des marchés à la suite du Brexit, fait des gagnants de ce côté-ci de la Manche et sourit au fabricant français de produits médicaux et sportifs Thuasne. L'entreprise originaire de Saint-Étienne spécialisée dans la conception et la commercialisation d'orthèses (ceintures lombaires, genouillères, chevillères), bandes médicales, collants et bas conforte ses positions au Royaume-Uni avec l'acquisition, faite le 14 octobre, de la société britannique Orthotic Composites, qui produit une gamme d’orthèses de cheville conçue à partir de matériaux en carbone.

Présidé par Elizabeth Ducottet, représentante de la 5ème génération dirigeante de ce groupe industriel de 2 000 personnes qui réalise 40 % de son chiffre d'affaires (220 millions d'euros) à l'export, le groupe Thuasne produit dans ses quatre usines de Saint-Étienne (Loire) et dans celle d'Heyrieux (Isère) quelque 8 000 dispositifs médicaux dans toute la gamme des orthèses, ceintures lombaires, colliers cervicaux, bas, collants, chaussettes et bandes de compression...

Au Royaume-Uni, Thuasne distribue la totalité de ses gammes orthèses, prothèses mammaires et textiles spécialisés dans le traitement des lymphoedèmes.

Les dispositifs médicaux développés par Orthotic Composites sont d’une grande légèreté et d’une grande résistance, grâce à l’association de matériaux composites multiples et de processus de production spécifiques. « Cette forte expertise technologique représente un atout supplémentaire pour Thuasne afin de développer des solutions thérapeutiques les plus adaptées au besoin du patient », précise le groupe industriel dans un communiqué. Avec ce rachat, l'ETI familiale souhaite décliner le savoir-faire d’Orthotic Composites sur une gamme plus large et la distribuer sur de nouveaux marchés à l'export.

