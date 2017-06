Royaume-Uni / Attractivité : l’investissement risque d’être la première victime du Brexit, selon Coface

Quel sera l’état de l’économie outre-manche à l’horizon 2020, après la décision du peuple britannique, le 23 juin 2016, de sortir de l’Union européenne (UE) ? Si deux années de négociations délicates – et un prolongement toujours possible – s’annoncent, les exportations devraient être modérément touchées. « En revanche, s’agissant de l’investissement, le risque potentiel est plus fort », pointait Marie Albert, responsable Risque pays de Coface, le 31 mai à Paris, lors de la présentation d’une étude dont le titre évocateur ne manque pas d’humour : « Face au Brexit, les entreprises britanniques vont-elles filer à l’anglaise ? »...

Ceci est un extrait de la Lettre confidentielle du MOCI n° 242

diffusée le 8 juin 2017 auprès de ses abonnés

Pour lire la suite, cliquez ICI

Pour consulter gratuitement le sommaire de la dernière Lettre, cliquez ICI