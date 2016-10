Prochaine parution MOCI : Foires et salons France-Monde 2017, 4 443 rendez-vous dans 120 pays

Le MOCI va sortir le jeudi 27 octobre la nouvelle édition de son numéro spécial (274 pages) « Foires et salons France-Monde 2017 (Le MOCI n° 2020-2021 du 27 octobre au 9 novembre 2016 »

4 443 rendez-vous d'affaires dans 120 pays, 168 événements clé en France

Malgré les incertitudes qui pèsent sur les perspectives de croissance économique de nombreux pays en 2017 et les contraintes de sécurité accrue, l’industrie de l’événementiel se porte bien au plan mondial : le chiffre d’affaires des foires et salons dans le monde va progresser l’an prochain, d’après le 17e Baromètre de l’Union des foires internationales (Ufi), publié en juillet 2016. Un signe que malgré les périodes difficiles que traversent certains pays, l’événementiel professionnel reste une valeur sûre en restant indispensable au développement de nombreux secteurs. Le redressement progressif de l’Amérique latine est ainsi annoncé pour 2017, après deux ans de tourmentes économiques (1).

Malgré Internet, les salons professionnels restent des lieux de rencontres business privilégiés pour les entreprises de la planète, avec leurs clients, leurs fournisseurs, leurs sous-traitants. De fait, en 2015, selon les chiffres de l’Union française des métiers de l’événement (Unimev), malgré le boom des dépenses des annonceurs sur Internet (+ 5,5 % en 2015 et + 10 % par an ces dix dernières années), et en dépit des craintes d’attentats, les dépenses de communication sur les salons en France ont continué à progresser (+ 0,5 %), même si elles l’ont fait un peu moins vite que l’économie de l’Hexagone (+ 1,1 %).

On s’y montre, on y veille sur la concurrence et les attentes des marchés, on noue ou on entretient le contact physique, on collecte les prospects… Toujours selon Unimev, en France, le chiffre d’affaires généré lors des salons pour les participants (à 86 % des PME) s’est élevé à quelque 30,5 milliards d’euros l’an dernier (2).

La sélection que nous vous proposons pour 2017, qu’elle concerne la France ou le Monde, est très riche : 4 275 foires et salons professionnels dans 120 pays, 168 en France, soit 4 443 événements professionnels au total.

Comme chaque année, nous faisons gagner du temps à nos lecteurs : classement par secteur puis par ordre chronologique, pavillons collectifs français (187 mentionnés pour 2017), index des événements pour faciliter la recherche. Trois calendriers distincts, réalisés avec le concours de nos partenaires, sont ainsi proposés :

celui des foires et salons à vocation internationale en France, qui comporte 168 rendez- vous, dont certains bénéficient du label de qualité Ufi ;

celui des foires et salons dans le monde, qui répertorie 4 275 événements dans 120 pays, a été réalisé avec le concours de notre partenaire Eventseye, et comporte deux labels de qualité : celui de l’Ufi (Global Association of Exhibition Industry), et celui d’un drapeau tricolore, qui confirme la présence d’un pavillon collectif France subventionné sur la manifestation ;

celui des pavillons France subventionnés par les pouvoirs publics, État et Régions, fournit, par pays, les salons qui en accueilleront et le contact de l’opérateur du pavillon.

Il n’est que temps : « Save the dates » !

Christine Gilguy

Entreprises & secteurs