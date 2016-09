Ports / Compétitivité : le « CCS unique » fait à nouveau des… vagues

Le projet de Cargo Community System (CCS) portuaire français a décidément du mal à émerger en France sans faire de… vagues. Alors que TLF Overseas, la fédération nationale des organisateurs de transport international, martèle depuis des mois sa position en faveur d’un système informatique de gestion des opérations portuaires unique pour tous les ports français, les deux syndicats de transitaires du Havre (STH) et de Marseille Fos (STM), viennent de faire scission en annonçant la création d’une fédération concurrente, la Fédération des organisateurs de transport de France (FOTF), avec le soutien revendiqué de leurs communautés portuaires respectives, l’UMF (pour Marseille-Fos) et l’Umep (pour Le Havre). Le chantier du « CCS unique » est au cœur du problème.

Motif de la discorde ? Le STH et le STM reprochent à TLF Overseas « des actions de lobbying en vue du choix et de la maîtrise d’un CCS unique » et dont ils auraient été tenus à l’écart, selon un communiqué commun diffusé le 22 septembre et repris par la presse (...)