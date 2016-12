Palmarès MOCI : Novo Nordisk Productions SAS – Prix Meilleure Étrangère à l’export 2016

Sébastien Guyot (à gauche), directeur des ventes Entreprises et Agences chez Air France, a remis le 25 novembre, à Paris lors de la septième cérémonie du Palmarès des PME & ETI leader à l'international à Arnaud Dudermel, directeur général délégué en charge de la Stratégie et des Relations partenaires de Novo Nordisk Productions SAS, le prix Meilleure Étrangère à l'export du Moci.

C’est en Eure-et-Loir, berceau de l’industrie pharmaceutique française, que le groupe danois Novo Nordisk, leader mondial des dispositifs médicaux pour le traitement du diabète, a inauguré en 1961, à Chartres, son deuxième plus important site de production. Sa filiale Novo Nordisk Productions SAS produit des cartouches d’insuline (Penfill®), des stylos injectables pré-remplis de 3 ml (FlexPen®) et des flacons d’insuline, qu’elle livre auprès de 4 millions de patients dans le monde.

Le site de production à Chartres emploie 1 100 salariés et compte parmi ses voisins les grands noms de la filière cosmétique-parfum comme Guerlain. « Nous sommes le plus gros site industriel du département d’Eure-et-Loir mais aussi le principal employeur privé à Chartres », se félicite Kasper Bødker Mejlvang, directeur général de Novo Nordisk Productions SAS.

La société expédie en Europe et à l’international presque la quasi-totalité de ses produits avec pour principaux clients la Russie, l’Allemagne, l’Algérie, l’Égypte, le Japon, l’Argentine, Taïwan et l’Arabie saoudite. Elle a ainsi réalisé 87 % de son chiffre d’affaires 2015 à l’export. « En 2016, et dans les années à venir, cette part va augmenter avec la montée en cadence de notre nouvelle ligne de production », assure Kasper Bødker Mejlvang.

L’entreprise livre depuis Chartres par camions à température contrôlée et bateau une quarantaine de pays. « À moyen terme, nous ciblons plus de 100 pays », confie le dirigeant danois. Un objectif que la société compte atteindre grâce à ses investissements dans une nouvelle ligne de flacons commencés en 2013. Pour y arriver, elle ne lésine pas sur les moyens, et a annoncé en avril 2016 un nouvel investissement de 100 millions d’euros pour moderniser son outil de production et ses équipements (mirage, stockage, laboratoires…).

« Nous avons investi 130 millions d’euros entre 2003 et 2006 dans des lignes de cartouches et de stylos FlexPen® (assemblage et packaging), puis 20 millions d’euros entre 2008 et 2011 sur une nouvelle ligne de cartouches », détaille ainsi Kasper Bødker Mejlvang. Mais pour répondre à la hausse du nombre de patients diabétiques dans le monde, la capacité des lignes de production augmente constamment. « Et, complète-t-il, entre 2012 et 2015, nous avons investi 60 millions d’euros sur une ligne de flacons à pleine capacité ».

Parallèlement, pour accompagner la croissance du marché, la société envisage de lancer en 2017 une nouvelle molécule de traitement du diabète ainsi qu’une nouvelle génération de stylos injectables. Un investissement de 100 millions d’euros servira à monter à pleine capacité les installations existantes mais également à implanter sur le site chartrain de nouveaux équipements pour adapter l’usine à cette nouvelle génération de dispositifs d’injection d’insuline.

Mais le choix de continuer à investir en France tient aussi à l’importance du marché français pour Novo Nordisk. « Ces investissements dans de nouveaux équipements de production sur le territoire français ne font sens que dans la mesure où ces nouveaux produits fabriqués à Chartres pourront également être commercialisés en France », tient à souligner Kasper Bødker Mejlvang. Absorbant 13 % de la production, le marché hexagonal est, de fait, l’un des principaux marchés du groupe en Europe.

Venice Affre