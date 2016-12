Palmarès MOCI : Darégal – Prix Agroalimentaire Export 2016

Nathalie Mourlon (à gauche), directeur général adjoint Crédit Agricole Ile-de-France, a remis le 25 novembre, à Paris lors de la septième cérémonie du Palmarès des PME & ETI leader à l'international à Pascal Hébert, directeur des ventes export de Darégal, le prix Agroalimentaire Export du Moci.

« On a une capacité annuelle de 75 000 tonnes d’herbes fraîches, se réjouit Pascal Hébert, directeur des ventes export de Darégal. Nous sommes le leader mondial des herbes aromatiques ! ». Basée au sud de Paris, sur la commune de Milly-la-Forêt, berceau des plantes médicinales au XIIe siècle, l’entreprise Darégal fondée en 1887 par Armand Darbonne cultive et transforme plus de 40 variétés de plantes aromatiques : persil, basilic, ciboulette, menthe, ail, romarin, estragon, échalote, coriandre, thym… qu’elle fournit aux grands noms de l’industrie agroalimentaire mondiale.

Car l’une de ses forces est de savoir préserver la fraîcheur de ces herbes récoltées au stade optimum de maturité. « Nos champs, précise Pascal Hébert, sont situés à moins d’une heure de nos usines ». Les herbes sont ainsi rapidement transformées dans ses sites industriels. Darégal a 5 usines : deux en France, à Milly-la-Forêt et Saint-Divy (Finistère), deux en Espagne à Santaella dans la province de Cordoue et une aux États-Unis, en Californie.

Cinq générations se sont succédé à la tête de la société, aujourd’hui présidée par Charles Darbonne, son actuel P-dg, le fils de Luc Darbonne, à l’origine en 1976 du développement des herbes aromatiques surgelées. Comme les œnologues, la PME familiale cultive les plantes et crée des associations aromatiques et des accords de goûts. Tels des sommeliers, ses 22 experts culinaires testent le profil aromatique du basilic. Ils passent au crible la couleur, l’odeur et le goût. « Il existe 5 000 variétés de basilic ! », confie Pascal Hébert. Darégal en a testé 156.

Fabricants de pizzas surgelées, plats préparés, soupes, sauces tomate… 65 % de la production est vendue aux industriels de l’agroalimentaire en France et dans le monde. Environ 10 % des ventes sont destinées à la restauration collective : chaînes de restauration rapide, hôpitaux, compagnies aériennes, collectivités (en Europe). La grande distribution, pour sa part, représente 25 % de ses débouchés. « Dans le retail, indique Pascal Hébert, on est surtout présents en Europe, un peu aux États-Unis et on cible l’Asie ».

En Asie, le groupe Darégal exporte en Indonésie où il travaille avec des partenaires locaux, importateurs-distributeurs, qui fournissent ses herbes aromatiques aux industries agroalimentaires. De plus, ses 40 experts culinaires élaborent de nouvelles recettes à base d’herbes pour distribuer à Taiwan les produits Darégal dans la chaîne de magasins de proximité ouverts 24/24h 7-Eleven. Le producteur d’herbes culinaires se renforce également au Japon. « On va ouvrir un bureau commercial à Tokyo en 2017, suivra une filiale puis une usine », renseigne Pascal Hébert.

L’entreprise emploie au total 440 personnes dans le monde, dont 150 à Milly-la-Forêt. Son chiffre d’affaires consolidé a atteint 120 millions d’euros en 2015, dont 70 % à l’international dans 50 pays. Darégal participe chaque année à une trentaine de salons internationaux. Son directeur des ventes export s’envolait le lendemain de notre entretien vers la Chine pour participer au salon FHC China 2016 (7-9 novembre).

Très innovante, Darégal a ainsi développé une gamme d’infusions naturelles à la menthe poivrée, mais aussi des bouillons et des coulis. C’est pour accélérer le développement international de ces gammes liquides (marinades, coulis, aides culinaires, huiles infusées…) que l’entreprise vient d’investir 5 millions d’euros dans un nouvel outil de production de 1 600 m² sur son site historique de Milly-la-Forêt.

Son objectif : satisfaire la demande croissante des clients sur l’ensemble des marchés internationaux.