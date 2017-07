Le Moci vient de sortir le jeudi 29 juin un numéro spécial consacré à la formation continue dans lequel est publié le premier annuaire qui recense 150 formations professionnelles aux métiers du business international. Extrait.

Formation continue : les clés d’acquisition des compétences de l’international

Se développer sur les marchés internationaux est un levier de croissance de plus en plus incontournable, mais il nécessite l’acquisition de compétences nouvellesdans de multiples domaines comme la connaissance des marchés et des risques, les langues et l’interculturel, le marketing, les aspects juridiques et réglementaires, la logistique, les techniques financières... Conscients de l’impact de la formation pour accompagner leur développement à l’international, entreprises et salariés sont demandeurs de programmes de plus en plus pointus. Ce dossier spécial fait le point sur les besoins et l’offre, et propose un annuaire des établissements et des programmes disponibles, courts et longs.

La formation professionnelle, levier de performance pour les entreprises ? Florence Poivey, présidente de la commission Education, formation et insertion du Medef en est convaincue. « C'est aussi un outil de sécurisation des parcours professionnels des collaborateurs. C'est pour cette raison que lors de la négociation de 2013 nous avons voulu faire de la formation continue un investissement dans le capital humain », estime-t-elle.

La formation tout au long de leur carrière des salariés est particulièrement cruciale pour les entreprises, notamment les plus petites, qui se développent à l'international. C'est en tout cas ce qui ressort d'une étude d'Euler Hermes publiée il y a trois ans. « À l'époque, les PME connaissant le taux de défaillance le plus important étaient celles qui réalisaient à l'export entre 10 et 40% de leur chiffre d'affaires, avance Corinne Brunero, directrice de Formatex, un organisme de formation spécialisé dans le commerce international. Au-delà, le taux de défaillance était le plus faible car les entreprises se structuraient et se professionnalisaient. Il faut donc encourager les entreprises à exporter, mais aussi les aider à leur donner un minimum de compétences pour éviter les plus grosses erreurs ou celles qui sont les plus dangereuses pour l'entreprise ».Les entreprises, mais aussi les salariés, ont saisi l'enjeu de la formation. « Parmi les demandes que nous identifions, le souhait d'avoir une meilleure visibilité sur l'environnement international et la connaissance des marchés est essentielle, ainsi que tout ce qui a trait à la connaissance sur la réglementation, les normes et les procédures, notamment douanières », constate Laurent Trilles, directeur de l'enseignement à la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Paris Île-de-France.

Autres besoins : acquérir des connaissances pointues sur certaines zones, comme l'Amérique du Sud, les pays de l'Est, les pays du Golfe, l'Asie... « Les techniques du commerce international, les problèmes douaniers, les Incoterms, la sécurisation des paiements internationaux... - reviennent au cœur de la demande, sans doute parce que le personnel a été renouvelé », note Joselyne Studer-Laurens, vice-présidente et responsable de la formation au comité Hauts-de-Seine des Conseillers du commerce extérieur de la France (CCEF).

Les modalités de formation ont également profondément évolué. Si les entreprises et les salariés se contentaient il y a quelques années encore de formations « sur étagères » - dispensées indifféremment à des entreprises de secteurs différents - leurs exigences se portent de plus en plus sur des formations spécifiques, ciblant précisément leurs besoins. « Nous avons reçu par exemple un ancien cadre de banque qui, lorsqu'il a quitté son entreprise, a négocié de se faire financer une formation car il souhaite créer sa propre entreprise, visant notamment certains pays de l'Est de l'Europe. Nous avons mixé des modules préparés spécifiquement pour lui et des modules collectifs auxquels il participe quand le calendrier s'y prête », indique Corinne Brunero.

Gaëlle Ginibrière

