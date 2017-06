Nouvelle parution Moci : Atlas des risques pays 2017, 9e édition

La nouvelle édition de L'Atlas des risques pays du Moci à l'usage des opérateurs du commerce international vient de paraître jeudi 1er juin.



Paiement, recouvrement, logistique et douane dans 110 États

L’Atlas des risques pays, dont c’est la neuvième édition mise à jour cette année, est un guide pratique plébiscité par les exportateurs : couvrant 110 pays, il livre sous la forme de fiches consultables en un clin d’œil, les informations essentielles et les conseils utiles pour négocier les clauses des contrats de vente.

Que contiennent les 110 fiches pays ? De quoi aider les entreprises à répondre à trois préoccupations récurrentes et concrètes des exportateurs :

• évaluer le risque d’impayés de leurs clients ou prospects, que ce risque résulte de la situation politique et socio-économique du pays, de la solvabilité du client potentiel lui-même ou de conditions de livraison difficiles ;

• évaluer les risques pesant sur les expéditions de marchandises et le respect des délais ;

• mettre en œuvre les solutions en termes de moyens et délais de paiement pour anticiper et réduire au mieux ces risques, dès la négociation du contrat de vente, et, in fine, réussir ses expéditions et se faire payer.

Sont ainsi livrées, de façon synthétique, les notes de risques pays des assureurs-crédits, les meilleures sources d’information sur les entreprises du pays, les pratiques et délais de paiements dans les transactions internationales avec le pays, les modalités de recouvrement et les conditions des opérations logistiques et douanières.

Toutes les fiches, incluant les chiffres économiques clés, ont été mises à jour au cours du printemps 2017 par la rédaction du Moci et Jean-Claude Asfour, notre expert indépendant du risque pays. Pour certaines d’entre elles, ces données sont enrichies des avis d’experts d’Euler Hermes, partenaire historique de ce guide, qui proposent ses analyses prévisionnelles en matière de défaillances d’entreprises et des conseils dans le domaine du recouvrement.