Nouvelle parution Moci : Foires et salons Monde 2018

Le Moci a publié le 2 novembre la nouvelle édition de son numéro spécial Foires et salons, disponible dans notre librairie en ligne en cliquant ICI.

Le média salon reste une plateforme de rencontre, d’achat et de vente, de confrontation de l’offre et de la demande, irremplaçable, prisé de tous, professionnels et grand public, et partout dans le monde. Encore faut-il connaître ceux qui sont les meilleurs de son secteur. Ce qui justifie que cette année Le Moci propose une livraison rajeunie de son spécial Foires et Salons dans le monde, qui va au-delà d’un simple calendrier, fut-il fourni, pour privilégier une démarche sélective.

En première partie, un focus sur l’Allemagne, qui a développé des salons et foires sur l’ensemble de son territoire, et demeure depuis des années le pays leader incontesté dans le monde. En plus d’une enquête sur les secrets de cette industrie, nous proposons les fiches des 68 plus grands salons en Allemagne en 2018, courus par les professionnels du monde entier.

En deuxième partie, Le Moci dresse un panorama des 194 opérations collectives programmées en 2018 sur des salons étrangers. Programme France Export de Business France et de ses partenaires, programmation de l’Adepta dans l’équipement et les process agricoles et des Chambres de commerce et d’industrie françaises à l’étranger font ainsi l’objet d’une présentation détaillée. Une occasion, aussi, de faire un point sur les opportunités que peuvent saisir PME et ETI à travers les aides publiques, qu’elles soient nationales ou régionales.

Numéro spécial réalisé par François Pargny

Au sommaire de ce numéro :

FOCUS ALLEMAGNE

Les salons allemands restent incontournables p. 6

Trois questions à Sven Michael Prüser, professeur de gestion des Affaires à Berlin p. 10

Allemagne 2018 : 68 fiches sur les salons à ne pas manquer p. 12

L’étranger, nouveau territoire des salons allemands p. 26

PROGRAMME FRANCE

Le programme France export 2018 propose des stands collectifs sur 194 salons étrangers p. 28

Trois questions à Frédéric Rossi, directeur Export de Business France p. 34

Programme France export 2018 : 194 rendez-vous à ne pas manquer p. 36

Index alphabétique des salons



