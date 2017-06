Nouvelle parution MOCI : dossier “Spécial maritime”

Dans son dernier numéro paru le 15 juin 2017, Le MOCI publie en couverture un dossier "Spécial maritime" avec en première partie une enquête sur le thème " Les ports face aux enjeux de compétitivité".

Car la prise de conscience est nette : en tant que maillon essentiel de la chaîne logistique hexagonale, et au-delà européenne et internationale, les ports français sont un enjeu de compétitivité majeur pour la France : en témoignent les multiples réflexions engagées par tous les acteurs, dont les pouvoirs publics, à travers plusieurs initiatives et rapports publiés en 2016. En attendant que les orientations du gouvernement Philippe dans ce domaine se précisent, Le Moci fait le point, dans ce dossier spécial, sur l'état des lieux et les réflexions en cours, à partir de la vision des principaux acteurs du maritime.



La deuxième partie est consacrée aux "projets stratégiques des principaux ports maritimes français". Face aux réflexions qui se multiplient sur les enjeux de compétitivité des plateformes portuaires françaises et de leur hinterland, où en sont les ports eux-mêmes ? Entre ceux qui sont en compétition directe avec les ports européens et ceux qui servent d’abord les besoins des filières des territoires, enquête auprès des sept plus importants des façades maritimes françaises...

Enfin, la troisième partie de ce dossier s'intitule "Supply chain : l’impact du big bang des grandes alliances maritimes". Les trois grandes alliances mondiales d'armateurs sont opérationnelles depuis le 1er avril 2017 sur le marché du transport maritime de conteneurs. Les inquiétudes sont perceptibles chez les chargeurs et transitaires, tandis que les ports français s’adaptent...

