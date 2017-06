Normandie / Attractivité : la Région lance deux outils pour rayonner à l’international

Pour promouvoir la « Normandie Région Monde », le Conseil régional a lancé, le 23 juin, deux nouveaux outils, le premier, la marque territoriale, Normandie pour la version nationale et Normandy pour la version internationale, et, le second, l’agence Attractivité Normandie.

Présidée par le maire de Deauville, Philippe Augier, et installée au Havre, la nouvelle structure gèrera la nouvelle marque, porte-drapeau de la région, dans le cadre du pilotage de la promotion de la Normandie. Plusieurs missions lui sont donc attribuées : réaliser un travail d’influence dans le monde, coordonner diverses démarches d’attractivité et de promotion du territoire, créer des synergies et animer le réseau des ambassadeurs de la Normandie, détecter et impulser de nouveaux projets, soutenir les grands événements normands et inventer des outils d’aide à la décision.

Sixième région du monde pour le commerce extérieur

Lors de la présentation des deux nouveaux outils, Hervé Morin, qui préside le Conseil régional, a estimé que « cette démarche d’attractivité ne fonctionnera que si les Normands s’emparent de ce projet et acceptent de le porter très haut et très loin, en remplaçant aussi souvent que possible le « je » « par le « nous», l’action individuelle par le collectif. Nous devons tous être acteurs de la Normandie pour être plus forts à l’international ».

Selon Gérard Mestrallet, président du directoire d’Engie et membre du comité stratégique Normandie Attractivité, « la Normandie, c’est la 2e région la plus connue du monde après la Californie ». De quoi donner, dans un univers dominé par les technologies et la mobilité, des ailes aux opérateurs des grands pôles de compétitivité du territoire : Transactions électroniques sécurisées (TES), Mov’eo (automobile et transports), Hippolia (filière équine), Valorial (alimentation de demain), Nov@log (projets collaboratifs innovants en logistique et supply chain) et Cosmetic Valley.

Sixième région mondiale en matière de commerce extérieur, la Normandie a enregistré en 2015 31,9 milliards d’exportations (3 700 entreprises). En matière d’investissements directs étrangers, 34 entreprises se sont implantées et ont investi 125 millions d’euros en Normandie entre le 1er Janvier 2016 et le 31 mars 2017, permettant ainsi la création de 810 emplois et la sauvegarde de plus de 3 500 emplois.

F.P

Entreprises & secteurs