Mexique / États-Unis : le frein aux délocalisations ferait patiner les investissements automobiles à court terme

Lors de la 'Matinale' du Club du Cepii (Centre d'études prospectives et d'informations internationales), consacrée, le 23 février au Mexique, l’avenir de l’industrie automobile, cible privilégiée de Donald Trump, a été largement abordé. Il est vrai que sur les 70 milliards de dollars de déficit commercial des États-Unis avec son voisin, l’automobile compte à elle seule pour 54 milliards...

Un argument suffisant pour que le président américain annonce, sans consultation préalable, son intention d’instaurer une taxe de 35 % à l’entrée sur le sol américain pour éviter les délocalisations et de renégocier, voire d’annuler, l’Accord de libre-échange nord-américain (Alena) liant son pays au Mexique et au Canada depuis 1994. Quant aux autres produits mexicains exportés aux États-Unis, il s’agit principalement d’équipements de télécommunications et, dans une moindre mesure, de fruits et légumes.