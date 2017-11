Logistique / E-commerce : Qwant et Be-Bound participent à la poste du futur en Côte d’Ivoire

La Côte d'Ivoire va être le pays d'expérimentation d'un programme pilote de développement de la poste du futur, rendu d'autant plus nécessaire que le e-commerce se développe à grande vitesse, mis en œuvre avec le concours de startups françaises et locales.

Le moteur de recherche français Qwant, qui ne trace pas ses utilisateurs et respecte leur vie privée, s'est ainsi associé avec la start-up tricolore Be-Bound, experte dans la couverture de l'Internet mobile et l'Internet des Objets (IoT), et des startups ivoiriennes, autour d’un projet commun avec La Poste de Côte d’Ivoire et l’Union postale universelle (UPU), institution spécialisée des Nations unies pour le secteur postal. Objectif de ce projet : transformer la logistique de livraison en Côte d’Ivoire grâce à de nouveaux moyens de communication mobiles.

Un projet disruptif des postes mondiales

Baptisé Alliance Dor2Dor, ce dispositif pionnier intègre le paiement mobile et la distribution suivie des colis en 48 heures à travers le pays, avec un système d’authentification des destinataires au moment de la réception. L'objectif est de le mettre en place sur l’ensemble du territoire ivoirien, y compris dans les zones les plus rurales. Programme pilote, il a vocation à s’étendre dans le futur à d’autres pays du continent.

Qwant apportera notamment sa technologie pour réaliser la cartographie, la collecte de données, les développements liés à l’IoT, l’indexation et les recherches sur le web dans le respect des principes d’éthique de l’entreprise, en particulier du Privacy & Security by Design.

De son côté, Be-Bound qui a développé une technologie unique et brevetée pour optimiser la couverture de l'Internet mobile, apportera son savoir-faire en s’appuyant sur les réseaux existants de téléphonie mobile.

Le projet Dor2Dor sera présenté comme le projet disruptif des postes mondiales lors du sommet sur le commerce électronique organisé par l’ONU qui se tiendra à Genève en mars 2018.

