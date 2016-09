La start-up normande Aykow commercialise son purificateur d’air sans filtre en Chine

© aykow

C’est vers la Chine, pays où la purification de l’air est une véritable problématique sanitaire et de santé publique, que la société française Aykow, fondée en 2011 par Grégory Jean, ingénieur en physique nucléaire de formation, s’est logiquement tournée pour commercialiser à l’export son purificateur d’air intérieur. Son précédent travail pour développer des systèmes de détection et d’élimination du radon, un gaz radioactif, principal facteur de pollution de l’air intérieur, a conduit Grégory Jean, président et fondateur de l’entreprise Aykow basée à Caen (Calvados), à mettre au point un purificateur d’air sans filtre, compact et connecté. En baptisant son purificateur d’air « Aube », qui signifie en caractères chinois « produit intelligent », la start-up normande lui vouait d’avance un avenir sur le marché chinois. Pari réussi pour la jeune pousse qui a finalisé mi-juillet la signature d’un contrat de distribution avec la chaîne de magasins Sundan, spécialisée dans la vente de produits électroniques. Le purificateur d’air sans filtre Aube purifie l’air intérieur de manière silencieuse grâce à la « photocatalyse en lumière visible ». Cette technologie brevetée par Aykow élimine les polluants et...

