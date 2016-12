Innovation / Industrie : nouvelle promotion de ” Vitrines de l’industrie du futur “

Huit nouvelles sociétés françaises de diverses taille et de divers secteurs ont reçu le 6 décembre, lors de la première édition du salon Convergence industrie du futur au Parc des expositions de Paris Nord Villepinte, le label « Vitrine de l’industrie du futur » décerné par l’Alliance pour l’industrie du futur (AIF) : Figeac Aéro (aéronautique), Gebo Cermex (ingénierie), Savréso (maintenance industrielle), Safran Helicopters Engines (motoriste aéronautique), Areva - 2 projets (nucléaire), Sunna Design (éclairage public) et Vinci Construction France (bâtiment).

Ce label salut des projets de développement industriel innovants jugés représentatif de l’excellence industrielle française. Les projets distingués cette année concernent l’organisation de la production au sens large, le plus souvent grâce au numérique, précise un communiqué de l’AIF. Ils mettent en œuvre une fourniture de solutions technologiques d'origine majoritairement française, ajoute-t-il.

Exemple, Figeac Aéro, belle ETI internationale de l'aéronautique basée à Figeac dans le Lot, et spécialiste de la production de pièces de structure en alliages légers et en métaux durs, de pièces de moteurs, de trains d'atterrissage et de sous-ensembles.

Le projet qui lui a valu le label concerne la réalisation d’une ligne de production innovante et intégrée pour la production de viroles carters nouvelle génération dans le cadre du programme « LEAP » (Leading Edge Aviation Propulsion), qui vise à mettre au point une nouvelle génération de turboréacteur conçu. Ce programme a été lancé par le consortium CFM International, détenu a parts égales par le Français Safran Aircraft Engines et l'Américain General Electric. Figeac Aéro a remporté deux contrats de long terme valorisés 500 millions USD et 40 millions USD pour pour ce programme. Un bâtiment de 7 500 m2 entièrement dédié à cette nouvelle ligne de production bourrée de technologies numériques et robotisée a été construit.

Les labels ont été remis lors d’une cérémonie par le président de l’AIF, Philippe Darmayan, en présence de ses deux co-présidents Pascal Daloz et Frédéric Sanchez, et de Christophe Sirugue, secrétaire d’Etat en charge de l’industrie.

