Innovation / Financement : Bpifrance et le FEI renforcent le partenariat pour les PME et ETI

Deux ans après avoir été le premier partenaire du plan d’investissement pour l’Europe (plan Juncker) en 2015, Bpifrance vient de prolonger son engagement en faveur des PME-ETI françaises innovantes, avec un nouvel accord de garantie des produits de la banque publique par le Fonds européen d’investissement (FEI), portant sur une enveloppe supplémentaire de 600 millions d’euros mise à disposition pendant deux ans.

L’accord de financement de 2015 portait sur 800 millions d’euros. Ce nouveau partenariat a été signé par Pascal Lagarde et Nicolas Dufourcq, directeur de l’International et directeur général de Bpifrance, Roger Havenith, P-dg adjoint du FEI, filiale de la Banque européenne d’investissement (BEI), et Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI (de gauche à droite sur notre photo), à l’occasion de la troisième édition de Bpifrance Inno Génération (BIG), réunissant, le 12 octobre à Paris, quelque 37 000 dirigeants d’entreprises et de responsables économiques de l’Hexagone.

Le FEI garantit à 50 %

De façon concrète, le groupe BEI renouvelle ainsi sa garantie à deux outils majeurs de financement de l’innovation de Bpifrance :

Le prêt Innovation (PI), doté désormais d'une capacité supplémentaire de financement de 400 millions d'euros grâce à une garantie de 50 % du FEI, dont l’objectif est de faciliter le lancement industriel et la mise sur le marché d'innovations de PME et petites ETI (moins de 500 salariés) pour des budgets allant jusqu'à 5 millions d'euros. Le prêt d'Amorçage investissement (PAI), dont la nouvelle enveloppe, également garantie à hauteur de 50 % par le FEI, s’élève à 200 millions d'euros. Son but est de renforcer la structure financière des jeunes entreprises, qui réalisent une levée de fonds auprès d'investisseurs avisés et de les accompagner dans leur développement en leur apportant un financement complémentaire jusqu'à 1 million d'euros.

Tel fut le cas de la jeune société, fondée en 2012, Invite1chef.com, qui propose en ligne un réseau de cuisiniers à domicile créé par les chefs. « Tous les chefs sont sélectionnés, c’est 100 % fait maison », a précisé la CEO, Selda N’Guyen, qui s’est félicitée du support à plusieurs reprises obtenu auprès de Bpifrance.

F. Schmitz : le soutien de Bpifrance « va nous sécuriser »

Pour sa part, Blue-Reg Pharma Consulting, spécialiste des affaires règlementaires et de la gestion de la qualité créé en 2011, a reçu un prêt innovation de 500 000 euros de la banque publique française, « ce qui nous a permis de recruter et d’accroître notre notoriété à l’étranger, à travers des actions de communication et des participations dans des salons et congrès dans le monde », a détaillé Fabien Schmitz, vice-président Administration et finances.

Selon lui, le soutien de Bpifrance « va nous sécuriser au moment où nous devons identifier les opportunités ». La société est confrontée à une concurrence forte, alors que, dans la pharmacie, « les clients changent dans un environnement de plus en plus marqué par les enjeux sanitaires ».

Nicolas Dufourcq s’est, pour sa part, félicité du plan Juncker qui a permis à la banque publique de mobiliser avec l’Union européenne plus de 2,5 milliards d’euros de financement de haut et bas de bilan. De Bruxelles, Pierre Moscovici, commissaire européen aux Affaires économiques et fiscales, s’était déjà réjoui de la poursuite du partenariat avec l’établissement financier français. Une bonne nouvelle, en tous les cas, pour les PME innovantes qui prennent des risques et peuvent trouver un appui auprès du FEI et de Bpifrance.

